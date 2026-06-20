Trotz Rippenproblemen mit zwei Pferden in den Top drei: Julia Krajewski bleibt bei der DM im Vielseitigkeitsreiten gelassen. Die Titelentscheidung fällt am Sonntag.

Luhmühlen (dpa) - Julia Krajewski hat den fünften deutschen Meistertitel im Vielseitigkeitsreiten im Visier. Die Titelverteidigerin führt das Feld im niedersächsischen Luhmühlen mit ihrem Toppferd Nickel nach der Dressur und dem Geländeritt mit 26,9 Punkten an. Mit Tullabeg Platinum (34,4) belegt die 37-Jährige zudem den dritten Platz.

Malin Hansen-Hotopp, die ebenso wie Krajewski mit Rippenproblemen zu kämpfen hat, liegt mit Carlitos Quidditch (33,8) im nationalen Titelrennen auf dem zweiten Rang. In der Gesamtwertung der Vier-Sterne-Prüfung schob sich die Belgierin Lara de Liederkerke-Meier auf Kiarado d'Arville (31,3) noch an Hansen-Hotopp vorbei. Die Entscheidung fällt nach dem abschließenden Springen am Sonntag (15.00 Uhr/NDR).

Polnische Reiterin nach Sturz im Krankenhaus

Sieben Paare beendeten den 3.800 Meter langen Geländeritt mit 36 Sprüngen in 24 Hindernissen nicht. An einem der beiden Wasserhindernisse stürzte die Polin Malgorzata Korycka-Kaminska und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Pferd Canvalencia blieb offenkundig unverletzt.

Krajewski, Einzel-Olympiasiegerin von Tokio und -Vizeweltmeisterin von 2022, war mit ihrer Leistung zufrieden. «Es war eine flüssige, sichere Runde», sagte die Warendorferin nach ihrer Zielankunft dem NDR. Im Meisterschaftsziel wähnt sich die 37-Jährige aber trotz ihres komfortablen Vorsprungs nicht: «Ein Spaziergang ist das nie.»

Olympiasieger Michael Jung parallel bei den Springreitern in Rotterdam

Nicht am Start bei den nationalen Titelkämpfen ist Michael Jung. Der Olympiasieger von 2024 reitet am Wochenende mit der deutschen Equipe der Springreiter beim Nationenpreis im niederländischen Rotterdam.

Für viele Starter ist das Turnier in Luhmühlen ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft vom 11. bis 23. August in Aachen. Die deutsche Equipe geht bei der Heim-WM als Titelverteidiger an den Start.