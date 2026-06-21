Mit Nickel bleibt Krajewski nach Dressur, Geländeritt und Springen an der Spitze und verteidigt souverän ihre Führung. Luhmühlen ist ein wichtiger Zwischenschritt zur WM in Aachen.

Luhmühlen (dpa) – Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski hat sich zum fünften Mal die deutsche Meisterschaft gesichert. Im Sattel von Nickel setzte sich die Titelverteidigerin nach Dressur, Geländeritt und Springen im niedersächsischen Luhmühlen mit 27,7 Punkten durch. Zweite wurde Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch (34,6) vor Christoph Wahler auf D'Accord (44,0) durch.

In der internationalen Vier-Sterne-Prüfung gelang der 37 Jahre alten Krajewski sogar ein Doppelerfolg. Mit Tullabeg Platinum (34,4) erreichte die Warendorferin Platz zwei – für die nationale Wertung zählte aber nur das beste Ergebnis.

«Nickel liebt Luhmühlen»

Krajewski, Einzel-Olympiasiegerin von Tokio, blieb mit Nickel im abschließend Springen ohne Abwurf. Sie kassierte lediglich 0,8 Strafpunkte wegen des Überschreitens der erlaubten Zeit. Damit verteidigte sie die Führung, die sie schon nach der Dressur und dem Geländeritt innegehabt hatte. «Nickel war klasse», sagte die neue und alte deutsche Meisterin nach der Prüfung dem NDR: «Er hatte eine klasse Woche, und er liebt Luhmühlen.»

Zwischenstation auf dem Weg zur Heim-WM

Für viele Starter war das Turnier in Luhmühlen ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft vom 11. bis 23. August in Aachen. Krajewski dürfte ihren Platz sicher haben, auch wenn in vier Wochen noch ein Test für alle Kandidaten auf dem Programm steht.

Nicht am Start bei den nationalen Titelkämpfen war Michael Jung. Der Vielseitigkeits-Olympiasieger ritt am Wochenende mit der deutschen Equipe der Springreiter beim Nationenpreis im niederländischen Rotterdam. Die Mannschaft schied nach der ersten Runde aus und kam nur auf Rang neun.

In der schwierigeren Fünf-Sterne-Prüfung von Luhmühlen setzte sich die Engländerin Caroline Harris mit D. Day (31,1 Punkte) durch. Zweite wurde ihre Landsfrau Emily King auf Valmy Biats (33,8) vor dem Amerikaner Boyd Martin im Sattel von Shanroe Cooley (38,1).