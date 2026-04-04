Neuwied/Mannheim/Neubrandenburg (dpa) - Verkehrskontrollen zum sogenannten Car-Freitag haben zahlreiche Verstöße aufgezeigt. Seit vielen Jahren machen Autotuner und -poser aus dem stillen, christlichen Karfreitag den «Car-Freitag». Sie treffen sich, um ihre Fahrzeuge zu zeigen. Dabei fielen etliche negativ auf. Fahrzeuge wurden manipuliert und technisch verändert, sie verstießen gegen Abgasnormen und waren lauter als erlaubt. Einige waren auch zu schnell unterwegs. Insgesamt verlief der Tag aber weitgehend ruhig, wie die Polizei mitteilte.

In Stralsund kam es zu einem größeren Treffen mit rund 70 Fahrzeugen aus der Tuner-Szene. Im Bereich Neubrandenburg wurden am Freitag 31 Bußgeldverfahren und 33 Verwarnungen ausgesprochen. Bei Kontrollen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis wurden 92 Verstöße gemeldet. In fünf Fällen musste die Weiterfahrt gestoppt werden und fünf Fahrzeuge wurden sichergestellt, wie es hieß. Auch auf der Königsallee in Düsseldorf wurde kontrolliert. In Neuwied wurden laut Polizei bei fast einem Drittel der Kontrollen Verstöße festgestellt. Die Polizei Neuwied wird in den kommenden Wochen weiter kontrollieren.