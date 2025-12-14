«Viel und harte Arbeit»: Schalke überwintert ganz oben

Schalke krönt die starke Hinrunde mit dem inoffiziellen Titel des Herbstmeisters. Ein anderer Traditionsclub stürzt in den Tabellenkeller.

Gelsenkirchen (dpa) - Die Schalker Fans erhoben sich von ihren Sitzen, die diesmal grün gekleideten Spieler bejubelten ihren Erfolg ausgiebig auf dem Rasen. Nach dem 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg feierten die Profis ihre famose Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem vorzeitigen und inoffiziellen Titel des Halbzeitmeisters.

«Das war viel und harte Arbeit», befand Schalkes Sport Vorstand Frank Baumann. Gerechnet habe man damit nicht, sagte der 50-Jährige. «Das wäre gelogen, wenn wir das so erwartet hätten. Das ist auch eine besondere Leistung», sagte der frühere Bremer nach dem Erfolg dank des Treffers von Vitalie Becker.

Karius: Tolle Sache für die ganze Mannschaft

Die neue Stärke des Aufstiegskandidaten ist die stabile Defensive mit erst acht Gegentreffern in 16 Spielen. Insgesamt blieb das Team in neun Spielen ohne Gegentor. Das musste auch Nürnbergs Trainer Miroslav Klose anerkennen. «Die Schalker haben einen guten Torhüter und eine gute Abwehr», sagte der Fußball-Weltmeister von 2014.

Schalke-Keeper Loris Karius ist stolz auf seine Bilanz. «Das ist eine tolle Sache nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Für einen Torwart gibt es natürlich nichts Besseres», sagte der 32-Jährige.

Elversberg bleibt Schalke auf den Fersen

Erster Verfolger der Schalker ist die SV Elversberg nach dem 1:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf. Das Tor des Tages schoss Otto Stange (79. Minute). Die Saarländer haben 33 Punkte und befinden sich damit vor Darmstadt 98 (32). Die Hessen gewannen ihr Heimspiel gegen Preußen Münster ebenfalls mit 1:0 dank eines Treffers von Killian Corredor (56.).

In einer prekären Situation befindet sich der zu Saisonbeginn selbst ernannte Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf. Für die auf einen direkten Abstiegsplatz abgestürzten Rheinländer steht der neue Trainer Markus Anfang nach dem 0:1 in Elversberg mit sieben Niederlagen aus neun Pflichtspielen im Zentrum der Kritik.

Zudem steht wohl eine schnelle Trennung von Vorstand Klaus Allofs bevor. Der 69-Jährige hatte bereits erklärt, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Nachfolger soll Sven Mislintat werden, der zuletzt Sportdirektor bei Ajax Amsterdam und dem VfB Stuttgart war.

Paderborn beste Auswärtsmannschaft

Mit dem bereits fünften Sieg in der Fremde ist der SC Paderborn zum besten Auswärtsteam der Liga aufgestiegen und liegt mit 32 Punkten auf Rang vier in Lauerstellung.

Beim 4:0-Erfolg beim Karlsruher SC profitierten die Ostwestfalen von zwei Gelb-Roten Karten gegen die KSC-Spieler Marcel Franke und Fabian Schleusener. Ein Doppelpack von Laurin Curda (65./71.) sowie die Treffer von Raphael Obermair (78.) und Tjark Scheller (87.) bescherten Paderborn nach zuvor drei Niederlagen am Stück wieder ein Erfolgserlebnis.

«Wir wissen einfach, was wir drauf haben, auch wenn wir es die letzten drei Spiele nicht so zeigen konnten. Wir haben Spirit in der Mannschaft und wollen den Schwung jetzt mitnehmen», sagte Doppelpacker Curda vor dem Top-Spiel am nächsten Freitag gegen Darmstadt

Am Tabellenende hat sich Eintracht Braunschweig mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen ein wenig Luft verschafft. Den 3:2-Siegtreffer bei Dynamo Dresden erzielte Patrick Nkoa (78.), nachdem die Gastgeber bereits einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt hatten.