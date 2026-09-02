Der VfL Wolfsburg verpasst das Ticket für die Champions League nach einem Elfmeterschießen. Eintracht Frankfurt verkauft sich teuer. Doch in Unterzahl reicht die Kraft nicht mehr aus.

Mailand/Paris (dpa) – Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die Champions League nach einem verlorenen Elfmeterschießen verpasst. Mailands Torhüterin Cecilia Ran Runarsdottir parierte vom Punkt gegen Mara Alber, ehe Ivana Andres Inter in die Königsklasse schoss – auch Eintracht Frankfurt verpasste diesen Schritt. Das hessische Team um Kapitänin Laura Freigang spielt nach dem 1:5 (1:1, 0:1) nach Verlängerung bei Paris Saint-Germain im Qualifikationsrückspiel wieder nur im Europa-Cup.

Die VfL-Frauen zitterten sich nach dem 2:0 im Hinspiel erst in die Verlängerung. Doch auch da reichte ein Treffer nicht zum Weiterkommen. Mit einem 4:5 im Elfmeterschießen kam das Aus für die Königsklasse. Nach 120 Minuten hatte es 1:3 (1:1, 0:1) gestanden.

Bei Inter Mailand im Rückspiel lief bei über 30 Grad Celsius wenig zusammen. In Halbzeit eins fand der VfL offensiv kaum statt. So war die Führung durch Elisa Bartoli (39. Minute) verdient. Erst nach einer Steigerung in Halbzeit zwei erspielten sich die Gäste einige Chancen. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Lina Magull, die im Hinspiel verletzt fehlte, wurde dann bei Inter nach einer Stunde eingewechselt.

Elisa Polli (84.) erhöhte auf 2:0 und brachte die Italienerinnen in die Verlängerung. Dort bugsierte Weronika Arasniewicz (111.) eine Huth-Flanke glücklich für den deutschen Vizemeister über die Linie. Auch das reichte nicht: Marija Milinkovic (120.+1) hämmerte den Ball aus Nahdistanz zum 3:1 rein – Elfmeterschießen.

Rebecka Blomqvist lässt Eintracht nochmal hoffen

Frankfurt hatte schon durch das 1:1 im Hinspiel gegen Inter keine besonders gute Ausgangsposition. Zudem fehlte auf dem PSG-Campus Nationalstürmerin und Neuzugang Larissa Mühlhaus wegen einer Oberschenkelverletzung. Der Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison lag nach einem Treffer per Konter von Merveille Kanjinga (36. Minute) schon früh zurück.

Nach dem Wechsel wurde es noch schwerer, nachdem Eintrachts Hayley Raso (66.) die Gelb-Rote Karte sah. Dennoch gelang Rebecka Blomqvist (76.) der Ausgleich – und somit die Verlängerung. Doch erneut brachte Kanjinga (95.) ihr Team in Führung, Sakina Karchaoui (105./113. Elfmeter) erhöhte per Doppelschlag weiter. Rasheedat Ajibade (120.+1) markierte den Endstand.