Der VfL Wolfsburg kann den nächsten Spieler von seiner Gehaltsliste streichen. Lovro Majer zieht es in den Süden. Er soll nicht der letzte Abgang der Wolfsburger sein.

Wolfsburg (dpa) – Nach drei Jahren verlässt Lovro Majer den VfL Wolfsburg und wechselt zum griechischen Fußball-Meister AEK Athen. Der kroatische Nationalspieler war 2023 von Stade Rennes laut Medienberichten für 25 Millionen Euro zu den Niedersachsen gekommen. In der vergangenen Saison stieg der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler mit dem VfL aus der Bundesliga ab.

Der Durchbruch gelang Majer in Wolfsburg nicht. In 75 Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Relegation erzielte er für die Wolfsburger zehn Tore. Bei AEK Athen unterschrieb Majer einen Vertrag bis 2030. Die Ablösesumme liegt nach Medienangaben bei sechs Millionen Euro.

Weitere Abgänge in Wolfsburg erwünscht

Der VfL Wolfsburg möchte sich von weiteren Spielern auf seinem XXL-Kader trennen. Am Dienstag teilte der Verein mit, den Dänen Andreas Skov Olsen (26) an den türkischen Erstligisten Basaksehir FK aus Istanbul ausgeliehen zu haben. Es ist bereits die zweite Leihe des Rechtsaußen. Die Rückrunde der vergangenen Saison spielte Skov Olsen für die Glasgow Rangers.

Als weitere Verkaufskandidaten gelten unter anderem Torhüter Kamil Grabara, Stürmer Mohamed Amoura, Mittelfeldspieler Aster Vranckx und die Abwehrspieler Cleiton, Denis Vavdro und Moritz Jenz. An U21-Nationalstürmer Dzenan Pejcinovic ist der VfB Stuttgart interessiert. Die Wolfsburger sollen etwa 25 Millionen Euro verlangen.