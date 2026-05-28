Ablösefrei und erfahren: Der Torjäger Daniel Hanslik wechselt nach sechs Jahren beim 1. FC Kaiserslautern zum VfL Bochum. An der Castroper Straße freuen sie sich auf einen «absoluten Führungsspieler».

Bochum (dpa) – Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den Mittelstürmer Daniel Hanslik vom Liga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der 29-Jährige kommt ablösefrei zu dem Revierclub und erhält dort einen Vertrag bis Juni 2028 sowie seine auch in Kaiserslautern getragene Rückennummer 19.

«Mit Daniel bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, der in Kaiserslautern Vize-Kapitän war und von dessen Qualitäten wir sportlich und charakterlich voll überzeugt sind», sagt Bochums Direktor Lizenzfußball, Simon Zoller, in einer Clubmitteilung. «Mit seiner Flexibilität kann er uns sowohl auf der Stürmerposition als auch als hängende Spitze ein neues Element geben.»

Hanslik war 2020 nach Kaiserslautern gekommen und bestritt für die «Roten Teufel» 184 Pflichtspiele, in denen er 34 Tore erzielte und 28 vorbereitete. «Besonders stolz bin ich darauf, diese Mannschaft als Kapitän auf den Betze geführt zu haben», schreibt Hanslik bei Instagram. «Die Erinnerungen, die Emotionen und die gemeinsamen Momente werde ich für immer in meinem Herzen tragen.»