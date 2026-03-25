Fußball-Bundesliga
VfB-Sportchef: El Khannouss bleibt über die Saison hinaus
Bilal El Khannouss
Der Vertrag von El Khannouss beim VfB hat sich verlängert (Archivfoto).
Tom Weller. DPA

Bilal El Khannouss spielt eine starke erste Bundesliga-Saison beim VfB Stuttgart - und macht den Fans sicher auch nach der WM Freude. Den Status Leihspieler ist er dann los.

Lesezeit 1 Minute

Stuttgart (dpa) – Der VfB Stuttgart kann über das Saisonende hinaus mit dem bislang ausgeliehenen Angreifer Bilal El Khannouss planen. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bestätigte in der «Sport Bild», dass die Kaufoption im Leihvertrag mit Leicester City inzwischen gegriffen habe. «Die Bedingungen sind mittlerweile alle erfüllt. Wir freuen uns, dass wir Bilal fest an den VfB gebunden haben», sagte Wohlgemuth.

Nach Angaben der «Sport Bild» kostet der Deal den VfB 15 Millionen Euro Ablöse, der Vertrag mit El Khannouss gilt jetzt bis 2030. Der 21 Jahre alte Nationalspieler Marokkos kommt in 19 Bundesliga-Spielen auf bislang drei Tore und drei Vorlagen, dazu kommen fünf Treffer in der Europa League.

© dpa-infocom, dpa:260325-930-862602/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren