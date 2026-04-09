Halle
Verurteilte Rechtsextremistin Liebich gefasst

Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist nach monatelanger Fahndung in Tschechien gefasst worden. Tschechische Polizisten hätten Liebich auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle. Zuvor hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtet.

Halle (dpa) – Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist nach monatelanger Fahndung in Tschechien gefasst worden. Tschechische Polizisten hätten Liebich auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle. Zuvor hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260409-99-77934/1

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JustizPolitik

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