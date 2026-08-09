Basketball-WM der Frauen
Vertrag ausgesetzt: Geiselsöder direkt beim Nationalteam
Luisa Geiselsöder (M)
Luisa Geiselsöder kann die komplette WM-Vorbereitung mitmachen. (Archivbild)
Christian Charisius. DPA

Die Centerin durchlebt in den USA eine schwere Zeit. Davon profitiert jetzt das Nationalteam.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigsburg (dpa) – Anders als ihre WNBA-Kolleginnen wird Luisa Geiselsöder den deutschen Basketballerinnen bereits zu Beginn der WM-Vorbereitung zur Verfügung stehen. Weil die 26-Jährige in den Planungen ihres Clubs Portland Fire keine Rolle mehr spielt, erteilte der Verein Geiselsöder die vorzeitige Freigabe. Der Vertrag wurde bis zum Ende der Saison ausgesetzt, wie US-Medien berichten.

Das deutsche Team trifft sich heute in Ludwigsburg, am Montag steht das erste Training an. Am Samstag findet in der MHP Arena das erste Testspiel gegen Spanien statt.

Geiselsöder in Portland außen vor

«Ich freue mich riesig, schon jetzt zum Team zu stoßen, die Mädels zu sehen und die gesamte Vorbereitung inklusive der Testspiele mitmachen zu können», sagte Geiselsöder. In Portland zählte sie anfangs noch zur Stammformation und bestritt 21 Spiele. Zuletzt stand sie aber gar nicht mehr auf dem Parkett.

Die anderen WNBA-Spielerinnen werden erst kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September) zur Mannschaft stoßen. Leonie Fiebich, Satou und Nyara Sabally sowie Frieda Bühner sind noch in den USA gefordert. Auch Bundestrainer Olaf Lange kommt erst etwas später zum Team, weil er parallel als Assistent in Toronto angestellt ist.

© dpa-infocom, dpa:260809-930-504248/1

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