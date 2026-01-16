Polizeieinsatz Vermisster Junge – was wir wissen und was nicht dpa 16.01.2026, 12:42 Uhr

i Vermisster Junge in Frankfurt Hannes P. Albert. DPA

Wo ist Noah? Weiterhin wird nach dem Achtjährigen gesucht. Dabei sind auch Hubschrauber, Boote und Hunde im Einsatz. In einem Bereich intensiviert die Polizei ihre Ermittlungen.

Frankfurt/Main (dpa) – Seit Mittwoch wird in Frankfurt ein achtjähriger Junge vermisst. Die Suche nach ihm läuft auf Hochtouren. Mögliche Zeugen werden befragt, zudem werden Videos ausgewertet. Was wir wissen: Ablauf: Am Mittwochmorgen wurde Noah von einem Fahrdienst an der Weißfrauenschule im Frankfurter Bahnhofsviertel abgesetzt. Seitdem ist er verschwunden.

Aussehen: Das Kind ist etwa 1,35 Meter groß. Gekleidet war der Junge zum Zeitpunkt des Verschwindens unter anderem mit einer schwarzen Daunenjacke und einer grün-gelb-blauen Pudelmütze.

Suche: Nach dem Jungen wurde mit großem Aufwand gesucht. Bereits am Mittwoch war etwa die Wasserschutzpolizei am nahen Main im Einsatz. Am Donnerstag wurde die Suche ausgeweitet, unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers.

Weitere Ermittlungen: Der Bekanntenkreis von Noah und vor allem seine Familie werden durchleuchtet. Zwei Tage nach dem Verschwinden intensivierte die Polizei ihre Ermittlungen im familiären Umfeld. Aufnahmen der Videoüberwachung werden auch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet. Mögliche Zeugen in den umliegenden Geschäften werden befragt, Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen.

Bisherige Ergebnisse: Einen Tag nach dem Verschwinden wurde in der Nähe der Schule ein Ranzen gefunden. Er gehört dem vermissten Kind. Was wir nicht wissen: Fernbleiben vom Unterricht: Unklar ist, warum Noah nicht in der Schule ankam. Bisher nicht öffentlich bekannt ist, ob er allein oder mit einer anderen Person sich von dem Ort entfernte, wo er morgens abgesetzt wurde.

Verbleib von Noah: Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Jungen geben können.

Ursache des Verschwindens: Hintergrund könnte ein Unfall oder eine Straftat sein. Möglicherweise liegen die Gründe auch im familiären Bereich. Hier intensivierte die Polizei ihre Ermittlungen.

Familie: Über das familiäre Umfeld des Jungen ist bislang wenig bekanntgeworden.

Schulweg: Es ist bisher nicht von den Ermittlern mitgeteilt worden, warum wird der Junge mit einem Fahrdienst zur Schule gebracht wurde. © dpa-infocom, dpa:260116-930-553953/1







