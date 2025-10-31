Nächster Ausfall für den deutschen Meister: Nils Lichtlein verletzt sich bei der Nationalmannschaft. Damit fehlt neben Fabian Wiede ein weiterer wichtiger Füchse-Spieler. Wer ihn ersetzen soll.

Berlin (dpa) – Schlechte Nachrichten für die Füchse Berlin aus dem Lager der deutschen Handball-Nationalmannschaft: Spielmacher Nils Lichtlein hat sich beim 42:31-Testspielsieg des DHB-Teams gegen Island eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen und wird die kommenden Wochen ausfallen. Das teilte der Handball-Bundesligist mit.

Der 23-Jährige verpasst damit nicht nur das zweite Testspiel der deutschen Mannschaft gegen Island (Sonntag, 17.15 Uhr/ZDF), sondern fällt auch für die kommenden Aufgaben bei den Füchsen aus. Für den ohnehin eher dünnen Berliner Kader ist Lichtleins Verletzung besonders bitter. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Rückraumspieler Fabian Wiede das Kreuzband gerissen.

Bob Hanning: «Der nächste herbe Rückschlag für uns»

«Nach dem Ausfall von Fabian Wiede ist dies der nächste herbe Rückschlag für uns. Nils hatte sich nach seiner ersten Verletzung wieder so gut eingefunden», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Er hoffe auf eine schnellstmögliche Rückkehr von Lichtlein auf die Platte. «Bis dahin werden wir unseren Profi-Kader mit Spielern aus der Akademie auffüllen.»