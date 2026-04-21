2. Fußball-Bundesliga
Verletzter Obermair fehlt Paderborn im Aufstiegsendspurt
Hannover 96 - SC Paderborn 07
Raphael Obermair (hier im Zweikampf mit Hannovers Torwart Nahuel Noll am vergangenen Sonntag) fehlt dem Aufstiegsaspiranten Paderborn im Saisonendspurt.
Swen Pförtner. DPA

Flügelspieler Raphael Obermaier war tragende Säule in einer starken Saison des Zweitliga-Zweiten Paderborn. Nicht nur fürs Spitzenspiel gegen Schalke fällt er wegen eines Achillessehnenanrisses aus.

Lesezeit 1 Minute

Paderborn (dpa/lnw) – Fußball-Zweitligist SC Paderborn vermeldet im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga einen schmerzhaften Ausfall. Der linke Flügelspieler Raphael Obermair hat sich im Spiel bei Hannover 96 (1:1) am vergangenen Samstag einen Anriss der Achillessehne zugezogen. Der 30-Jährige fällt bis zum Saisonende aus und startet nach Vereinsangaben umgehend in die Reha, um zur nächsten Saison wieder einsatzbereit zu sein.

Obermair (30) war 2022 vom 1. FC Magdeburg nach Paderborn gewechselt und bestritt seither 132 Pflichtspiele für die Ostwestfalen. In der laufenden Saison steuerte der Nationalspieler der Philippinen in 28 Zweitliga-Spielen zwei Treffer und sechs Vorlagen zum bislang starken Abschneiden der Paderborner bei. Auch zur 1:0-Führung in Hannover hatte Obermair den Assist beigesteuert, war zur Pause allerdings ausgewechselt worden.

Vier Spieltage vor dem Saisonende ist Paderborn Tabellenzweiter und empfängt am kommenden Sonntag zum Spitzenspiel den Tabellenführer Schalke 04. Auch die direkten Aufstiegskonkurrenten SV Elversberg und Darmstadt 98 sind an den verbleibenden vier Spieltagen noch Gegner der Paderborner.

© dpa-infocom, dpa:260421-930-973814/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren