Notfälle
Verletzte beim Berliner CSD – Was wir wissen und was nicht
Christopher Street Day - Berlin
Ein Auto soll in eine Menschenmenge gefahren sein.
Fabian Sommer. DPA

Hunderttausende feierten friedlich - dann wird der Christopher Street Day in Berlin abgebrochen. Was bisher bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Der Christopher Street Day in Berlin ist abgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei gibt es eine Lage mit mehreren Verletzten.

Was wir wissen:

  • Hunderttausende Menschen haben am Samstag in Berlin den Christopher Street Day gefeiert.
  • Gegen 22.00 Uhr wird das Fest plötzlich abgebrochen. Nach Angaben der Polizei kommt es zu dem größeren Polizeieinsatz im Tiergarten.
  • Die Polizei berichtet, ein Fahrzeug habe mehrere Menschen angefahren. Man behandele mehrere verletzte Personen.
  • Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, den Bereich zu verlassen.
  • «Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», erklärt Polizeisprecher Florian Nath in einem Video auf X.
  • Die Polizei ist mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz.

Was wir nicht wissen:

  • Was genau passiert ist, ist noch unklar.
  • Dazu zählen Ablauf, aktueller Stand, Zahl der Verletzten und die Hintergründe der Tat.
  • Ob der mutmaßliche Täter gefasst ist, ist offen, ebenso, ob es ein Einzeltäter ist oder mehrere sind.

© dpa-infocom, dpa:260725-930-438127/1

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