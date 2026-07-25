Berlin (dpa) – Der Christopher Street Day in Berlin ist abgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei gibt es eine Lage mit mehreren Verletzten.
Was wir wissen:
- Hunderttausende Menschen haben am Samstag in Berlin den Christopher Street Day gefeiert.
- Gegen 22.00 Uhr wird das Fest plötzlich abgebrochen. Nach Angaben der Polizei kommt es zu dem größeren Polizeieinsatz im Tiergarten.
- Die Polizei berichtet, ein Fahrzeug habe mehrere Menschen angefahren. Man behandele mehrere verletzte Personen.
- Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, den Bereich zu verlassen.
- «Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», erklärt Polizeisprecher Florian Nath in einem Video auf X.
- Die Polizei ist mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz.
Was wir nicht wissen:
- Was genau passiert ist, ist noch unklar.
- Dazu zählen Ablauf, aktueller Stand, Zahl der Verletzten und die Hintergründe der Tat.
- Ob der mutmaßliche Täter gefasst ist, ist offen, ebenso, ob es ein Einzeltäter ist oder mehrere sind.
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