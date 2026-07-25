Notfälle Verletzte beim Berliner CSD – Was wir wissen und was nicht dpa 25.07.2026, 23:21 Uhr

i Ein Auto soll in eine Menschenmenge gefahren sein. Fabian Sommer. DPA

Hunderttausende feierten friedlich - dann wird der Christopher Street Day in Berlin abgebrochen. Was bisher bekannt ist.

Berlin (dpa) – Der Christopher Street Day in Berlin ist abgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei gibt es eine Lage mit mehreren Verletzten. Was wir wissen: Hunderttausende Menschen haben am Samstag in Berlin den Christopher Street Day gefeiert.

Gegen 22.00 Uhr wird das Fest plötzlich abgebrochen. Nach Angaben der Polizei kommt es zu dem größeren Polizeieinsatz im Tiergarten.

Die Polizei berichtet, ein Fahrzeug habe mehrere Menschen angefahren. Man behandele mehrere verletzte Personen.

Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, den Bereich zu verlassen.

«Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», erklärt Polizeisprecher Florian Nath in einem Video auf X.

Die Polizei ist mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz. Was wir nicht wissen: Was genau passiert ist, ist noch unklar.

Dazu zählen Ablauf, aktueller Stand, Zahl der Verletzten und die Hintergründe der Tat.

Ob der mutmaßliche Täter gefasst ist, ist offen, ebenso, ob es ein Einzeltäter ist oder mehrere sind. © dpa-infocom, dpa:260725-930-438127/1







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