Verkehrschaos wegen Feuer in Mannheimer Innenstadt
Wegen eines Brandes in einem Gebäudekomplex am Bismarckplatz kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Mannheim (dpa/lsw) -  In der Innenstadt von Mannheim ist im Lager eines Geschäfts ein Brand ausgebrochen. Die betroffene Bismarckstraße ist stadtauswärts wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch in den umliegenden Straßen gibt es wegen des Einsatzes Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Brandort - ein Geschäftsgebäude - befindet sich gegenüber vom Hauptbahnhof. Es komme zu einer starken Rauchentwicklung, teilte die Feuerwehr mit. Ein Mensch sei leicht verletzt worden. Der Brandeinsatz lief am Nachmittag noch. 

In dem Gebäude befinden sich mehrere Gewerbe. Die Brandursache war vorerst vollkommen unklar.

