Meinung zu Sachsen-Anhalt-Wahl Verhindern wäre keine gute Idee Thomas Haag 06.09.2026, 21:11 Uhr

i Thomas Haag Jens Weber. MRV

Die AfD steht erstmals vor der Übernahme von Regierungsverantwortung. Die anderen Parteien sollten nicht versuchen, das zu verhindern. Denn der Preis wäre, ihr eigenes politisches Profil und ihre Glaubwürdigkeit opfern, kommentiert Thomas Haag.

Egal wie die Zitterpartie des BSW an der 5-Prozent-Hürde letztlich ausgeht, dieser 6. September 2026 ist eine Zäsur in der politischen Landschaft der Bundesrepublik. Erstmals steht eine gesichert rechtsextreme Partei vor der Übernahme von Regierungsverantwortung auf Länderebene.







Artikel teilen

Artikel teilen