Im Alter von 16 Jahren, zehn Monaten und 16 Tagen ist Louis Lemke der jüngste Pflichtspiel-Torschütze in der Vereinsgeschichte des Hamburger SV. Der alte Rekord hielt 104 Jahre.

Verl (dpa) - Louis Lemke ist durch seinen Treffer im Pokalspiel beim SC Verl der jüngste Pflichtspiel-Torschütze in der Geschichte des Hamburger SV. Der Außenbahnspieler erzielte im Alter von 16 Jahren, zehn Monaten und 16 Tagen das dritte Tor beim 3:0-Sieg des Fußball-Bundesligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Bislang hielt diesen Rekord ein Fußballer namens Otto Sommer, der 1922 im Alter von 17 Jahren und 14 Tagen zwei Tore für den HSV bei einem 7:0-Sieg beim St. Pauli TV schoss. Das gab der Verein auf seiner Internetseite bekannt. HSV-Legende Uwe Seeler war genau 17 Jahre, neun Monate und zehn Tage alt, als er 1954 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier traf.

«Große Freude am Fußballspielen»

Lemke traf in Verl nach einer Vorlage von Nicolai Remberg mit einem satten Flachschluss ins lange Eck. Beim 3:0-Erfolg der Rothosen in Ostwestfalen stand der 16-Jährige bis zur 75. Minute auf dem Platz. «Er ist ein fleißiger Arbeiter und hat trotzdem wegen seines Alters eine große Freude am Fußballspielen», sagte HSV-Trainer Merlin Polzin nach dem Spiel.

Sein Bundesliga-Debüt feierte Lemke bereits in der vergangenen Saison. Am 33. Spieltag kam der Außenbahnspieler beim Heimspiel der Hamburger gegen Freiburg zu einem Kurzeinsatz. Im Oktober wird Lemke 17 Jahre alt.