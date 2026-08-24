DFB-Pokal
Vereinsrekord geknackt: Lemke jüngster HSV-Torschütze
SC Verl - Hamburger SV
Louis Lemke traf im Alter von 16 Jahren beim Pokalspiel in Verl für den HSV.
Friso Gentsch. DPA

Im Alter von 16 Jahren, zehn Monaten und 16 Tagen ist Louis Lemke der jüngste Pflichtspiel-Torschütze in der Vereinsgeschichte des Hamburger SV. Der alte Rekord hielt 104 Jahre.

Lesezeit 1 Minute

Verl (dpa) - Louis Lemke ist durch seinen Treffer im Pokalspiel beim SC Verl der jüngste Pflichtspiel-Torschütze in der Geschichte des Hamburger SV. Der Außenbahnspieler erzielte im Alter von 16 Jahren, zehn Monaten und 16 Tagen das dritte Tor beim 3:0-Sieg des Fußball-Bundesligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Bislang hielt diesen Rekord ein Fußballer namens Otto Sommer, der 1922 im Alter von 17 Jahren und 14 Tagen zwei Tore für den HSV bei einem 7:0-Sieg beim St. Pauli TV schoss. Das gab der Verein auf seiner Internetseite bekannt. HSV-Legende Uwe Seeler war genau 17 Jahre, neun Monate und zehn Tage alt, als er 1954 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier traf.

«Große Freude am Fußballspielen»

Lemke traf in Verl nach einer Vorlage von Nicolai Remberg mit einem satten Flachschluss ins lange Eck. Beim 3:0-Erfolg der Rothosen in Ostwestfalen stand der 16-Jährige bis zur 75. Minute auf dem Platz. «Er ist ein fleißiger Arbeiter und hat trotzdem wegen seines Alters eine große Freude am Fußballspielen», sagte HSV-Trainer Merlin Polzin nach dem Spiel.

Sein Bundesliga-Debüt feierte Lemke bereits in der vergangenen Saison. Am 33. Spieltag kam der Außenbahnspieler beim Heimspiel der Hamburger gegen Freiburg zu einem Kurzeinsatz. Im Oktober wird Lemke 17 Jahre alt.

© dpa-infocom, dpa:260824-930-577159/2

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