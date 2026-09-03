Handelt es sich um eine Abschussvorrichtung, oder nur um einen schlechten Scherz? Die Polizei untersucht einen verdächtigen Fund an einem Umspannwerk in Dormagen.

Dormagen (dpa) – Ein Spaziergänger hat einen verdächtigen Gegenstand an einem Umspannwerk in Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf entdeckt. Es könne sich um eine Abschussvorrichtung handeln, sagte eine Polizeisprecherin in Neuss. Das sei aber bisher nicht sicher. Der Gegenstand werde nun von Experten untersucht, um zu klären, ob er für eine Attacke auf die Stromversorgung geeignet war. Der WDR hatte zuvor berichtet.

Es könne nach derzeitigem Stand auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Attrappe eines Trittbrettfahrers handele, sagte die Sprecherin. Es habe keinen Angriff auf das Umspannwerk und keinen Stromausfall gegeben.

Ähnliche Vorfälle in Bergheim

Vor zwei Tagen war es an einem Umspannwerk in Bergheim westlich von Köln zu einer Attacke auf ein Umspannwerk gekommen. Dort waren mehrere Abschussvorrichtungen entdeckt worden. Einen ähnlichen Vorfall gab es in Brandenburg. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Vorfälle auf verfassungsfeindliche Sabotage zurückzuführen sind.