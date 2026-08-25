Unbekannte haben an einer Bahnstrecke nordöstlich von Stuttgart Kabel beschädigt. Der Verdacht auf Sabotage steht im Raum. Die Polizei bittet um Hinweise.

Backnang (dpa) – Unbekannte Täter haben an einer Bahnstrecke bei Backnang mehrere Kabel beschädigt. Durch Datenausfälle wurden der Zugverkehr sowie die Internet- und Telefonversorgung in der 38.000-Einwohner-Stadt nordöstlich von Stuttgart beeinträchtigt, wie die Polizei mitteilte. Einem Sprecher zufolge ermittelt die Fachinspektion Staatsschutz wegen des Verdachts der Sabotage.

Die Unbekannten verschafften sich den Angaben nach am Sonntagnachmittag Zugang zu einem Betonschacht nahe den Gleisen zwischen Backnang und dem Stadtteil Maubach. Dort hätten sie mit Werkzeug mehrere Kabel durchtrennt. Wie viele Züge betroffen waren und wie lange die Störungen dauerten, war zunächst nicht bekannt.

Die Ermittler können nach ersten Erkenntnissen nicht ausschließen, dass an der Stelle Arbeiten stattgefunden haben. Man gehe aber davon aus, dass die Bahn in diesem Fall darüber informiert gewesen wäre, sagte der Polizeisprecher.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die auf den Feld- und Wanderwegen in der Gegend verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch um Hinweise zu möglichen Arbeitern, die unter Umständen durch mitgeführtes Werkzeug aufgefallen seien, werde gebeten, hieß es.