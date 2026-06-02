Agit Kabayel könnte der erste deutsche Schwergewichts-Champion seit 1932 werden. Der Verband setzt Weltmeister Oleksandr Usyk eine Frist. Kabayel wählt bei Instagram emotionale Worte.

Bochum (dpa) – Für den deutschen Schwergewichtsboxer Agit Kabayel rückt ein Titelkampf gegen den Weltmeister Oleksandr Usyk immer näher. Wie der Verband World Boxing Council (WBC) mitteilte, müsse Usyk nach seiner Titelverteidigung gegen Kickboxer Rico Verhoeven in eine Pflichtverteidigung seines WBC-Gürtels gegen den Herausforderer Kabayel gehen.

«Die Entscheidung des WBC lautete: Es gibt einen freiwilligen Titelverteidigungskampf, danach tritt der Sieger gegen Kabayel an», sagte WBC-Präsident Mauricio Sulaimán dem Portal boxingscene.com. «Dieser Kampf wird heute angeordnet und ist für Usyk ein Pflichtkampf.» Usyk hatte seinen WBC-Titel im Mai in Ägypten mit einem Zittersieg gegen den Niederländer Verhoeven verteidigt.

Auf seinem Instagram-Kanal zeigte sich Kabayel nach der Ansage des Boxverbands emotional: «Worte können nicht beschreiben, was mir das bedeutet. Seit ich mit dem Boxen angefangen habe, war es mein Traum, Weltmeister zu werden. Viele Leute haben an mir gezweifelt, aber ich habe nie aufgehört, daran zu glauben.»

Erster deutscher Schwergewichts-Weltmeister seit 1932?

Demnach gebe es beim WBC zwei mögliche Szenarien: Usyk habe 30 Tage Zeit, um den Kampf gegen ihn zu akzeptieren. Lehne der Ukrainer ab, könne der Boxverband Usyk den Titel entziehen und Kabayel zum Weltmeister küren.

In den vergangenen Monaten forderte Kabayel den Ukrainer Usyk immer wieder zu einem Kampf auf. Zuletzt veröffentlichte der Bochumer ein Video, in dem er den WBC-Titelverteidiger direkt ansprach: «Der WBC will diesen Kampf sehen. Die Fans wollen ihn auch. Und du hast im Ring zugestimmt. Also, Usyk: Lass es uns angehen», schrieb der Bochumer zu dem Video.

Kabayel gilt als große deutsche Box-Hoffnung: Der 34-Jährige hält derzeit den WBC-Interimstitel, im Januar verteidigte er diesen in Oberhausen erfolgreich gegen den Polen Damian Knyba. Mit einem Sieg in einem Titelkampf gegen Usyk wäre er der erste deutsche Schwergewichts-Weltmeister seit Max Schmeling im Jahr 1932.