Darauf können sich auch die deutschen Basketball-Fans freuen. Die USA kommen mit einem Top-Kader zur Frauen-WM nach Berlin.

Berlin (dpa) – Die Basketballerinnen der USA kommen mit zahlreichen Superstars zur Weltmeisterschaft nach Berlin. Angeführt wird das Aufgebot des Topfavoriten von Ausnahmespielerin Caitlin Clark von den Indiana Fever. Auch die mehrmaligen MVPs der WNBA, Breanna Stewart (New York Liberty) und A'ja Wilson (Las Vegas Aces), gehören zum Kader von Nationaltrainerin Kara Lawson.

«Das ist eine unglaublich talentierte Mannschaft», sagte US-Basketball-Legende Sue Bird, die als Team-Managerin fungiert. Die USA gehen als Titelverteidiger und klarer Gold-Kandidat in die WM vom 4. bis 13. September. Es wäre der fünfte WM-Titel in Serie.

Die Amerikanerinnen treffen in der Vorrunde auf China, Italien und Tschechien. Deutschland spielt in der Gruppenphase gegen Spanien, Japan und Mali. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes setzt in Leonie Fiebich, Satou und Nyara Sabally, Luisa Geiselsöder sowie Frieda Bühner ebenfalls auf fünf Spielerinnen aus der WNBA.