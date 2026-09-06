Basketball-WM der Frauen
US-Basketballerinnen mit knappem Sieg gegen Italien
USA – Italien
Die US-Basketballerinnen hatten mit Italien mehr Mühe als gedacht.
Ebrahim Noroozi. DPA

Der große WM-Favorit tut sich im zweiten Spiel sehr schwer. Lange Zeit sieht es sogar nach einer Sensation aus.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Topfavorit USA hat bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Berlin eine Niederlage im zweiten Gruppenspiel nur mit viel Mühe abwenden können. Das Starensemble aus der WNBA gewann gegen Italien nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung knapp mit 55:52 (30:24) und steht damit bereits im Viertelfinale.

Vor 9.232 Zuschauern in der stimmungsvollen Berliner Uber Arena fanden die Amerikanerinnen zu keiner Zeit ihren Rhythmus. Mitte des Schlussviertels lag Italien sogar noch knapp in Führung (50:48), ehe sich die USA mit ihrer großen Routine doch noch durchsetzten. Superstar Caitlin Clark hatte am Ende ein mickriges Pünktchen auf ihrem Konto. Beste US-Werferin war Jackie Young mit zehn Punkten.

© dpa-infocom, dpa:260906-930-643792/1

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