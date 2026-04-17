Beim Tennisturnier in München bahnt sich die Wiederauflage des Vorjahresendspiels an. Nach Titelverteidiger Zverev erreicht auch Shelton das Halbfinale. Dort trifft er auf einen Überraschungsmann.

München (dpa) – Vorjahresfinalist Ben Shelton und Überraschungsmann Alex Molcan komplettieren das Halbfinale des ATP-Tennisturniers von München. US-Profi Shelton schlug den aufstrebenden Brasilianer Joao Fonseca 6:3, 3:6, 6:3.

Der Weltranglistensechste trifft in der Vorschlussrunde der BMW Open am Samstag nun auf Qualifikant Molcan: Der Slowake setzte sich gegen den ehemaligen Top-Ten-Spieler Denis Shapovalov aus Kanada mit 6:4, 6:4 durch. Zuvor hatte er bei dem Turnier bereits den an Nummer drei gesetzten Kasachen Alexander Bublik sowie den Deutschen Daniel Altmaier bezwungen.

Final-Revanche Zverev-Shelton möglich

Im anderen Halbfinale am Samstag (13.30 Uhr) trifft Alexander Zverev als Titelverteidiger und Favorit auf den Italiener Fabio Cobolli. Sollten der Weltranglistendritte aus Hamburg sowie Shelton sich jeweils durchsetzen, dann kommt es am Sonntag zur Wiederauflage des Endspiels aus dem Vorjahr.