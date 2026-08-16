Luftverkehr
Untersuchungen zu defekter Maschine am Münchner Flughafen
Flugzeug kehrt nach Start am Münchner Flughafen um
Eine Maschine der Vietnam Airlines Maschine ist kurz nach ihrem Start vom Münchner Flughafen dort wieder gelandet.
Uwe Lorz. DPA

Kurz nach dem Abheben ist ein Flugzeug zum Münchner Flughafen zurückgekehrt. Es wurden Schäden festgestellt.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) – Nach der ungeplanten Rückkehr einer Maschine der Fluggesellschaft Vietnam Airlines zum Münchner Flughafen laufen die Untersuchungen zu dem Vorfall. An dem Flugzeug seien Schäden an Reifen und Fahrwerk festgestellt worden, sagte ein Flughafensprecher. Die Ursache war zunächst unklar. Ein Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sei hinzugezogen worden.

Das Abheben des Flugzeugs am Samstagnachmittag von der südlichen Start- und Landebahn habe ungewöhnlich lange gedauert, sagte der Flughafensprecher. Wenig später sei die Maschine umgedreht und auf der nördlichen Bahn wieder gelandet. Die Passagiere seien unverletzt mit Bussen in das Flughafengebäude gebracht worden.

Defekte Maschine in Hangar geschleppt

Das manövrierunfähige Flugzeug sei stabilisiert und dann in einen Hangar geschleppt worden. Reifenteile seien aufgesammelt und Beschädigungen an der Fahrbahn ausgebessert worden, erklärte der Sprecher. Die Aufräumarbeiten dauerten demnach bis in die Nacht.

Die nördliche Bahn war zeitweise durch die defekte Maschine blockiert. Starts und Landungen mussten auf die andere Bahn verlegt werden. Am Sonntagmorgen habe der Flugbetrieb regulär wieder aufgenommen werden können, sagte der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:260816-930-536391/2

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