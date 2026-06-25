Zehntausende feiern beim Fusion-Festival an der Mecklenburgischen Seenplatte – doch plötzlich setzt die Musik aus. Brände in der Nähe sorgen für eine Unterbrechung.

Lärz (dpa) - Wummernde Bässe, wolkenloser Himmel: Tausende Besucherinnen und Besucher strömten zur Eröffnung der großen Bühnen auf dem Fusion-Festival, einem der größten alternativen Musik- und Kulturfestivals Deutschlands und Europas. Doch die Freude hielt nur kurz an. Um kurz vor 19.00 Uhr wurde die Veranstaltung an der Mecklenburgischen Seenplatte wegen Bränden außerhalb des Geländes unterbrochen. Nach zwei Stunden gaben die Veranstalter Entwarnung.

Rauchsäulen am Himmel

Kurz vor der Unterbrechung waren bereits Rauchsäulen am Himmel zu sehen. Mehrere Feuerwehrautos fuhren mit Blaulicht und Martinshorn über das Gelände. Brandgeruch lag in der Luft. Die Musik wurde abgestellt, die Besucher per Durchsagen dazu aufgefordert, sich zu einer Landebahn auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz zu begeben.

Manche Besucher verließen das Gelände mit Autos und Fahrrädern. Ein Großteil der Gäste lief zu der Landebahn. Die Stimmung war ruhig. Vorübergehend staute es sich auf den Zufahrtsstraßen zum Festivalgelände.

«Die Evakuierung funktionierte reibungslos»

Um 20.50 Uhr gab die Feuerwehr das Gelände nach Angaben der Veranstalter wieder frei. Die Besucherinnen und Besucher könnten das Gelände wieder betreten, der Betrieb sei wieder aufgenommen worden. «Die Evakuierung funktionierte reibungslos», teilten die Veranstalter mit. «Es gab zu keinem Zeitpunkt einen Brand auf dem Festival und auch ein Überspringen des Feuers auf das Fusion-Gelände war ausgeschlossen.»

Auf einer Straße in Lärz war per Durchsage zu hören: «Das Feuer ist gelöscht!» Die dort wartenden Festivalgäste rollten allmählich in ihren Autos zurück Richtung Festivalgelände. Fusion hatte am Mittwoch begonnen und dauert planmäßig bis Sonntag. Die Veranstalter vom Verein Kulturkosmos Müritz erwarten rund 65.000 Besucher.

Polizei bestätigte Feuer im nördlichen Bereich

Die Polizei meldete sich am Abend mit einer Mitteilung und bestätigte, dass das Fusion-Festival unterbrochen worden ist. Die Polizei sprach zunächst von einem Feuer im nördlichen Bereich des Festivalgeländes. Demnach löschte die Feuerwehr die Flammen.

Alternatives Musik- und Kulturfestival

Seit Mittwochmorgen hatten sich die Zeltplätze auf dem Gelände des jährlich veranstalteten Fusion-Festivals gut gefüllt. Auf rund 40 Bühnen und Spielstätten verbindet das Festival Techno, Rock, Pop und viele andere Musikstile mit Theater und politischer Bildung. Noch bis Sonntag sollen mehr als 3.300 Künstlerinnen und Künstler auftreten. 2027 legt die Fusion eine Pause ein, 2028 soll das Festival wieder ausgetragen werden.

Großfeuer bei Neustrelitz

In Mecklenburg-Vorpommern wütete bei hochsommerlichen Temperaturen ein weiterer Brand im selben Landkreis. Dort breitete sich ein Großfeuer auf einem ehemaligen sowjetischen Panzerschießplatz bei Neustrelitz weiter aus. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um einen der größten Brände der letzten Jahre in der Region.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für die kommenden Tage weiter hochsommerliche Temperaturen vorhergesagt. Am Wochenende erwarten die Meteorologen zwischen 36 und 39 Grad.