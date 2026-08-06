Nach Kritik an ihren Maßen gönnte sich Toni Garrn lieber ein Eis – und zog klare Grenzen. Was sie ihrer Tochter heute raten würde.

Hamburg/Berlin (dpa) – Das deutsche Supermodel Toni Garrn (34) hat sich nach Kritik von Agenten an ihren Körpermaßen nach eigenen Angaben aus Trotz gern etwas Süßes gegönnt. «Meistens habe ich mir nach diesen Terminen in der Agentur ein Eis gekauft. Nach anderthalb Jahren habe ich mich geweigert, vermessen zu werden», sagte die in Berlin lebende Garrn der Wochenzeitung «Die Zeit».

Sie sei mit ihren 1,81 Metern größer als die meisten, «ist doch klar, dass meine Hüften zwei Zentimeter breiter sind». Garrn ist alleinerziehende Mutter einer fünfjährigen Tochter. «Würde meine Tochter so was erleben, würde ich ihr sagen: Ignoriere 90 Prozent von dem Kram.»

Dass sie die Modelzeit vor allem mit positiven Erlebnissen verbinde, liege auch daran, dass sie Glück gehabt habe. «Erstens hatte ich früh einen Namen und musste nicht mehr alles mitmachen. Zweitens musste ich kein Geld verdienen. Ich hätte jederzeit aufhören können, um zu studieren, und

wäre finanziell von meinen Eltern unterstützt worden. Für mich war das nur Spaß.» Zudem habe sie früh Grenzen gezogen, wenn sie sich unwohl gefühlt habe.

Garrn war 2006 im Alter von 13 Jahren bei einem WM-Fußball-Fanfest am Hamburger Jungfernstieg entdeckt worden. Bereits als 15-Jährige flog sie für Jobs allein nach New York. 2013/14 war sie mit dem Schauspieler Leonardo DiCaprio zusammen.