Der Thüringer Ministerpräsident will seinen Doktortitel juristisch verteidigen. Er äußerte deutliche Kritik am Verfahren der Universität, die jedoch verweist auf eine sorgfältige Prüfung.

Chemnitz (dpa) - Die Technische Universität Chemnitz hat den Entzug des Doktortitels von Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU) verteidigt. Der Erweiterte Fakultätsrat der zuständigen Philosophischen Fakultät habe die Entscheidung «nach sorgfältiger Auswertung aller Unterlagen und in Abwägung der berechtigten Interessen aller Beteiligten» einstimmig getroffen, teilte die Universität auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dabei habe die Fakultät ihre akademische Sorgfaltspflicht sehr ernst genommen.

Voigt will gegen Entscheidung klagen

Voigt hatte zuvor das Verfahren kritisiert und eine Klage vor dem Verwaltungsgericht angekündigt. «Der wissenschaftliche Kern meiner Arbeit ist von den Vorwürfen nicht betroffen», sagte der CDU-Politiker in einer Mitteilung. Die von der Fakultät beanstandeten Stellen bezögen sich auf 2,58 Prozent der Wörter seiner Arbeit.

Die TU habe einen externen Gutachter beauftragt, der zu dem Ergebnis gekommen sei, dass die Voraussetzungen für einen Entzug des akademischen Grades nicht gegeben seien. «Warum die Universität diesem Gutachten, das sie selbst beauftragt hat, nicht gefolgt ist, erschließt sich mir nicht», sagte er in einer Pressekonferenz. Voigt kritisierte, dass weder er persönlich noch seine damals drei Doktorväter und -mütter angehört worden seien.

Das Verfahren war laut TU mit Eingang einer Plagiatsanzeige im August 2024 eröffnet worden. «Für die Plagiatsprüfung ist die Abwägung aller vorhandenen Quellen wesentlich», führte der Fakultätsrat laut Mitteilung aus. Man habe sich mit allen vorliegenden Informationen inklusive dem externen Gutachten intensiv auseinandergesetzt.

Promotion zu US-Präsidentschaftswahlkampf

Voigt promovierte im Jahr 2008 mit der - größtenteils in den USA erstellten - Doktorarbeit «Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. George W. Bush gegen John F. Kerry». Er kann den Doktorgrad laut Angaben der TU führen, bis eine Bestands- oder Rechtskraft der Entscheidung vorliegt. Der Ministerpräsident hatte jedoch bereits angekündigt, auf die Verwendung des Titels vorerst zu verzichten.