Eine Ordnerin wird beim traditionellen Veilchendienstagszug in Mönchengladbach von einem Bus erfasst. Ihr Zustand ist kritisch.

Mönchengladbach (dpa) – Nach dem schweren Unfall bei einem Karnevalsumzug in Mönchengladbach befindet sich die schwer verletzte Ordnerin in einem kritischen Gesundheitszustand. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Abend mit. Die Frau war am Nachmittag unter einen Bus geraten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Linienbus war Teil des Karnevalsumzugs gewesen, der in Mönchengladbach traditionell am Veilchendienstag stattfindet. Zu dem Unfall kam es kurz nach 15.30 Uhr. Der Karnevalszug war zunächst gestoppt und dann umgeleitet worden.