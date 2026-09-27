In der Nacht zu Sonntag kommt ein Auto auf der Autobahn 3 von der Fahrbahn ab und landet auf einem Hang. Drei Menschen erleiden schwere Verletzungen, für einen 19-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Nentershausen (dpa) – Bei dem in der Nacht bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Nentershausen ums Leben gekommenen Insassen eines Autos handelt es sich um einen 19 Jahre alten Mann. Wie ein Sprecher der Polizei Koblenz mitteilte, erlitten in der Nacht auf Sonntag zudem der 35-jährige Beifahrer und ein 23-jähriger weiterer Insasse auf der Rückbank schwerste Verletzungen. Die gleichaltrige Ehefrau des 35-Jährigen, die das Auto zum Unfallzeitpunkt gesteuert hatte, wurde demnach schwer verletzt.

Laut Polizei kam das Fahrzeug gegen 3.55 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Köln auf Höhe der Anschlussstelle Diez aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto sei ungebremst nach rechts über einen Grünstreifen und einen Bordstein gefahren und dann in einen angrenzenden Hang und die dortigen Bäume katapultiert worden, hieß es.

Schwierige Rettung der Verletzten

Die Bergung gestaltete sich nach Angaben der Einsatzkräfte schwierig. Um die Unfallbeteiligten überhaupt medizinisch versorgen zu können, seien zunächst Äste und Bäume gefällt worden. Der 19-Jährige sei seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen, so die Polizei. Die 35-jährige Fahrerin sei ins Krankenhaus gebracht worden. Für die Rettung der beiden schwerstverletzten Männer kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Am Unfallauto entstand den Angaben zufolge Totalschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Nach rund drei Stunden, in denen die A3 Richtung Köln gesperrt war, wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.