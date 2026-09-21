Einsatz mitten im Wiesn-Trubel: Der Wochenbeginn auf dem Oktoberfest wird von einem schweren Unfall überschattet. Ein Mitarbeiter muss reanimiert werden.

München (dpa) - Bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest ist ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Er habe reanimiert werden müssen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Unfall ereignete sich demnach an einem Free-Fall-Turm. Der Mitarbeiter des Fahrgeschäfts oder eines Sicherheitsdienstes habe sich demnach wohl in einem Bereich aufgehalten, in dem er nicht hätte sein sollen. Er sei dann getroffen oder möglicherweise auch eingequetscht worden. Der Bereich rund um das Fahrgeschäft wurde für den großen Rettungseinsatz abgesperrt.