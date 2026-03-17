In den Morgenstunden betritt ein bewaffneter Unbekannter ein Lokal im hessischen Raunheim und schießt. Zwei Menschen überleben das Verbrechen nicht.

Raunheim (dpa) - Gewaltverbrechen am frühen Morgen: In einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen sind zwei Menschen getötet worden - darunter der Betreiber des Lokals, wie Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen betrat eine bewaffnete Person gegen 03.45 Uhr das Lokal und schoss unmittelbar auf die zwei Männer.

Noch kein Täter gefasst

Neben dem 62 Jahre alten Betreiber des Bistros starb demnach ein 34 Jahre alter Mann. «Die Hintergründe der Tat, ebenso wie die Motivlage, werden derzeit intensiv ermittelt», heißt es in der Mitteilung. Das Hessische Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Der Tatort sowie der umliegende Bereich wurden weiträumig abgesperrt. Die Polizei setzte bei der Fahndung nach dem Täter ein größeres Aufgebot und einen Hubschrauber ein - zunächst ohne Erfolg.

Die Opfer sterben am Tatort

Die Opfer erlagen laut Polizei noch vor Ort ihren Verletzungen. Warum so früh am Morgen Menschen in dem Bistro waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Lokal soll der Polizei zufolge aber bis 5.00 Uhr geöffnet haben.

Ermittler in weißen Schutzanzügen und mit Masken sicherten Spuren und machten Fotos vom Tatort. Die Maßnahmen zur Spurensicherung dauerten am Nachmittag an, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt sagte.

Das Lokal im Erdgeschoss des zweigeschossigen Hauses in der rund 17.000 Einwohner zählenden Stadt war mit roten Flatterbändern weiträumig abgesperrt.

Auf die Frage, wie der Täter möglicherweise im Zusammenhang mit dem Bistro steht, sagte ein Polizeisprecher: «Das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.» Nach den tödlichen Schüssen in den Morgenstunden floh der Schütze nach Polizeiangaben. Ob im Umfeld des Lokals schon früher mal ermittelt wurde, sei ebenso unbekannt.

Die Behörden bitten Zeugen, sich zu melden. Für sachdienliche Hinweise gibt es ein Online-Hinweisportal.

Solche Verbrechen geschehen immer wieder

Schüsse in öffentlich zugänglichen Einrichtungen kommen immer wieder vor. In Hamburg wurde Ende vergangenen Jahres ein Mensch in einem Burgerladen verletzt. Im Oktober vergangenen Jahres fielen in Gießen Schüsse in einem Wettbüro. Bei dem Verbrechen wurden drei Menschen verletzt.