Unbekannte steigen durch großes Loch in Tresorraum

Die Täter bohren in Gelsenkirchen mit einem Bohrer ein Loch in den Tresorraum einer Bank. Anschließend durchsuchen sie mehrere Wertschließfächer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gelsenkirchen (dpa) – Sie bohrten ein Loch in den Tresorraum: Unbekannte Täter sind in Gelsenkirchen in ein Bankgebäude eingebrochen und haben dabei mehrere Wertschließfächer durchsucht. Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mithilfe eines großen Bohrers in den Tresorraum. Entdeckt wurde der Einbruch am frühen Montagmorgen durch einen Brandmeldealarm, der um 3.58 Uhr bei der Feuerwehr einging.

Einbruch über benachbartes Parkhaus

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein Parkhaus Zugang zum Gebäude und entkamen von dort mit der Beute. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Unter anderem werden Spuren gesichert und mögliche Zeugen gesucht, die in den vergangenen Tagen verdächtige Geräusche gehört oder Beobachtungen gemacht haben könnten.