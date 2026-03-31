Der Buckelwal ist wieder vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns gesichtet worden. Zunächst schwamm er frei. Nach einigen Stunden sitzt er aber nun wieder fest.

Wismar (dpa) - Der vor der Ostseeküste vor Wismar gesichtete Buckelwal hat sich erneut fest geschwommen. Das teilten Umweltminister Till Backhaus (SPD) und Greenpeace bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Er habe sich nicht an die Route gehalten, bedauerte Backhaus. «Ich hoffe inständig, dass wir noch ein gutes Ende finden.»

Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack betonte, das Tier sitze in der Kirchsee, einem Teil der Wismarer Bucht fest. «Leider hat der Wal das gemacht, was er will, und ist in die Bucht hineingeschwommen», so Maack. Greenpeace und auch die Wasserschutzpolizei sind mit jeweils einem Schlauchboot vor Ort. Auch eine Flugdrohne ist im Einsatz.

Der Buckelwal, der inzwischen «Timmy» genannt wird, war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein vor Timmendorfer Strand gestrandet. Später gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde er dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet.