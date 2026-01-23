Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt muss im nächsten Europapokal-Spiel auf fremdem Boden auf seine Fans verzichten. Wie der hessische Bundesligist mitteilte, wurde die Berufung gegen das Urteil der Europäischen Fußball-Union (UEFA) abgewiesen. Somit wird die Eintracht für das nächste europäische Auswärtsspiel keine Tickets für den Gästebereich erhalten. Das Urteil der UEFA-Disziplinarkammer vom 17. Dezember 2025 bleibt damit bestehen.

Frankfurt war für Ausschreitungen seiner Fans im Spiel in der Ligaphase Anfang Dezember beim FC Barcelona mit zwei Ausschlussstrafen und einer Geldstrafe in Höhe von 38.000 Euro belegt worden. Geahndet wurden unter anderem das Werfen und Zünden von Pyrotechnik sowie Sachbeschädigung. Bereits unter der Woche beim verlorenen Champions-League-Spiel bei Qarabağ FK durften keine Tickets an Fans der Frankfurter verkauft werden.

Keine Auswirkungen auf diese Saison

Die vorerst letzte internationale Partie in dieser Saison trägt die Eintracht am 28. Januar in der Champions League gegen Tottenham Hotspur im heimischen Stadion aus. Unabhängig vom Spielausgang geht es für die Eintracht danach nicht international weiter, da sie bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist. Ein Platz unter den besten 24 Teams in der Königsklasse ist nicht mehr möglich.