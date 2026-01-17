Eine junge Rennrodlerin sorgt auf ihrer Heimbahn für Furore. Kurz vor Olympia ist Merle Fräbel weiter im Aufwind.

Oberhof (dpa) – Rennrodlerin Merle Fräbel hat ihren ersten großen Titel gewonnen. Die 22-Jährige wurde auf ihrer Heimbahn in Oberhof Europameisterin. Fräbel setzte sich überlegen vor der Österreicherin Lisa Schulte und der Schweizerin Natalie Maag durch.

«Europameisterin jetzt auch zu sein, ist mega. Jetzt kann ich wieder was Neues auf die Autogrammkarte schreiben», sagte Fräbel im ZDF. «Sie ist verdient Europameisterin geworden», sagte Bundestrainer Patric Leitner.

Die Jugend-Olympiasiegerin von 2020 lag nach den beiden Läufen 0,279 Sekunden vor Lisa Schulte. Ex-Weltmeisterin Anna Berreiter wurde Vierte, die fünfmalige Gesamtweltcup-Gewinnerin Julia Taubitz Sechste. In Oberhof werden die EM-Titel im Rahmen der Weltcup-Rennen vergeben. In der Weltcup-Gesamtwertung liegen Schulte und Taubitz punktgleich an der Spitze.

Bahnrekord die Basis für den Sieg

Vize-Weltmeisterin Fräbel gelang auf ihrer Heimbahn im ersten Lauf ein Bahnrekord. Souverän holte sich die junge Rodlerin dann den EM-Titel und feierte ihren erst zweiten Weltcupsieg. Schon beim Test-Wettkampf für Olympia in Cortina hatte Fräbel mit einem Sieg aufhorchen lassen.

«Bei mir funktioniert es am besten ohne Druck, ohne Stress», meinte sie. «Einfach auf sich zukommen lassen, einfach das Beste geben und dann schaut man, was rauskommt.»