Die Basketball-WM der Frauen hat ihre erste große Überraschung. Mali gewinnt gegen einen Medaillenkandidaten.

Berlin (dpa) – Die Basketballerinnen von Mali haben bei der WM in Berlin in der Deutschland-Gruppe für eine große Überraschung gesorgt. Die Afrikanerinnen gewannen in der Max-Schmeling-Halle gegen Vize-Europameister Spanien mit 82:73 (32:34) und feierten damit ihren erst zweiten Sieg bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. 2010 hatten sie in der Platzierungsrunde ihren bislang einzigen Sieg bei einer WM gefeiert.

Spanien hatte am Freitag noch Deutschland mit 83:53 deklassiert und dabei vor allem aus der Distanz hochprozentig getroffen. Gegen Mali, das zum Auftakt mit 97:102 gegen Japan verloren hatte, traf der Medaillenkandidat dagegen nur vier von 22 Versuchen jenseits der Dreipunktelinie. Nach der Schlusssirene tanzten Malis Spielerinnen ausgelassen über das Parkett.

Der Sieg von Mali erhöht den Druck auf die deutsche Mannschaft, die heute um 18.00 Uhr (ProSieben Maxx und Magentasport) auf Japan trifft. Nach der schwachen Leistung gegen Spanien muss sich das deutsche Team deutlich steigern.