Pauline Schäfer-Betz ist eine wichtige Größe in der DTB-Riege. Warum sie für die WM ausfällt und die genaue Ursache noch ungeklärt ist.

Frankfurt/Rotterdam (dpa) – Ohne die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz müssen die deutschen Turnerinnen bei der WM in Rotterdam antreten. Die 29-Jährige aus Chemnitz kämpft seit einigen Wochen mit Beschwerden an der rechten Hüfte.

Genau Ursache ungeklärt

«Diese WM abzusagen, tut weh. Ich wollte unbedingt auf der Wettkampffläche stehen und zeigen, woran ich in den vergangenen Monaten gearbeitet habe», sagte Schäfer-Betz in einer Verbandsmitteilung. «Gleichzeitig ist es mir wichtig, die Ursache der Schmerzen gründlich abklären zu lassen und mein Training entsprechend anzupassen.»

Die genaue Ursache der Beschwerden sei nicht abschließend geklärt. Bei einer erneuten Sichtung der MRT-Bilder haben sich Auffälligkeiten am Labrum (Gelenklippe) gezeigt. Die Titelkämpfe finden vom 17. bis 25. Oktober statt.