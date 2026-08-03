Nun steht auch das Frauen-Team für die Turn-EM fest. Zwei Top-Athletinnen geben ihr internationales Comeback. Die Männer-Riege muss ohne Barren-Titelverteidiger Nils Dunkel auskommen.

Berlin (dpa) - Mit Doppel-Europameisterin Karina Schönmaier an der Spitze visieren die deutschen Turnerinnen beim kontinentalen Championat in Zagreb erneut Spitzenplätze an. Neben der Chemnitzerin gehören Jungstar Helen Kevric (Stuttgart), die deutsche Mehrkampf-Meisterin Silja Stöhr (Heddesheim) sowie die Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz und Lea Marie Quaas (beide Chemnitz) zum deutschen Team, das bei der vorigen EM Silber gewonnen hatte.

«Wir haben ein sehr starkes und vor allem erfahrenes Team, mit dem wir es auf jeden Fall ins Teamfinale schaffen wollen, um dort unter die besten fünf Teams zu kommen», sagte Bundestrainer Gerben Wiersma. Bei den EM vom 13. bis 16. August in Kroatiens Hauptstadt feiern die 18 Jahre alte Kevric und die 29-jährige Schäfer-Betz ihr internationales Comeback nach längeren Verletzungspausen.

Dunkel macht die Hand zu schaffen

Zuvor hatte Barren-Europameister Nils Dunkel seinen EM-Start abgesagt. Wegen einer Handverletzung kann der 29-Jährige aus Halle/Saale seinen Titel bei dem Championat vom 19. bis 23. August nicht verteidigen. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) mitteilte, macht dem Barren-Europameister eine Entzündung in der rechten Hand zu schaffen.

Wegen der Verletzung hatte Dunkel bereits zuletzt bei den deutschen Meisterschaften in Hannover nur an wenigen Geräten geturnt und war Dritter am Sprung geworden. «Die EM abzusagen war definitiv keine leichte Entscheidung. Im Hinblick auf die WM im Oktober ist es jedoch wichtiger, es jetzt auszukurieren und auf die EM zu verzichten», sagte der Hallenser. Die Weltmeisterschaften finden vom 17. bis 25. Oktober in Rotterdam statt.

Für die EM hat Bundestrainer Jens Milbradt den deutschen Mehrkampf-Meister Radomyr Stelmakh (Cottbus) sowie Alexander Kunz (Pfuhl), Timo Eder (Ludwigsburg), Gabriel Eichhorn (Stuttgart) und Lucas Kochan (Cottbus) für den Team-Wettkampf nominiert. Als Einzelstarter an den Ringen komplettiert Artur Sahakyan (Bochum) das DTB-Aufgebot.