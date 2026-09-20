Bei den ersten Länderspielen unter Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp ist OIiver Baumann nicht dabei. Sein Ende im Nationalteam muss das aber noch nicht bedeuten. Der Hoffenheim-Keeper äußert sich.

Paderborn (dpa) – Torhüter Oliver Baumann hakt das Thema Fußball-Nationalmannschaft trotz seiner Nichtnominierung für die kommenden Nations-League-Spiele noch nicht ab. «Er hat die Tür nicht zugemacht. So lassen wir es stehen», sagte der Keeper der TSG 1899 Hoffenheim bei DAZN über ein Gespräch mit Bundestrainer Jürgen Klopp. Wie weit die Tür für ihn noch offen stehe, könne er nicht beurteilen, erklärte Baumann. Er sei aber «natürlich» weiter bereit, sollte er vom neuen Coach des DFB-Teams gebraucht werden.

Klopp hat für die bevorstehenden Länderspiele die Torhüter Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Noah Atubolu und Jonas Urbig nominiert. Sein mit Spannung erwartetes Debüt gibt Klopp beim Auswärtsspiel gegen die Niederlande am kommenden Donnerstag.

Degradierung unter Nagelsmann tat mehr weh

Baumann hatte zuletzt schon gesagt, dass ihm die Entscheidung nicht gefalle, er sie aber akzeptieren und respektieren müsse. Die Degradierung durch Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann kurz vor der verkorksten WM im Sommer habe ihm mehr wehgetan, hatte Baumann zudem berichtet.

Mit der TSG verlor der Torhüter am Sonntag in der Bundesliga mit 1:3 bei Aufsteiger Paderborn. Für die Kraichgauer war es die vierte Niederlage im sechsten Pflichtspiel der Saison.