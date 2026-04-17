Nach einem kuriosen Satzverlust dreht Tennisprofi Alexander Zverev auf und spielt sich ins Halbfinale. Der Gegner steht fest. Kürt sich der Deutsche zum Rekordchampion in München?

München (dpa) - Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier von München ins Halbfinale eingezogen. Der beste deutsche Tennisprofi schlug Francisco Cerundolo aus Argentinien mit 5:7, 6:0, 6:2 und wahrte seine Chancen auf die Titelverteidigung bei dem Sandplatzevent. «Ich habe gut gespielt, das muss ich ehrlich sagen», resümierte Zverev. Der Weltranglistendritte kann mit dem vierten Erfolg in Bayerns Landeshauptstadt alleiniger Rekordchampion der BMW Open werden. «Ich hoffe, dass ich am Sonntag hier wieder mit dem Pokal stehen kann», rief Zverev den Zuschauern nach seinem Sieg zu.

Dank einer Aufholjagd schaffte der 28-Jährige gegen den Südamerikaner trotz eines kuriosen Einbruchs im ersten Satz den Erfolg. «Er hat wahnsinnig retourniert», lobte Zverev seinen Rivalen im Hinblick auf jene Phase. Im Halbfinale kommt es am Samstag zum Duell mit dem Italiener Flavio Cobolli.

Zverev vergibt 4:1 im ersten Satz

Nach einem hart erkämpften Auftakterfolg und dann einem lockeren Sieg im Achtelfinale hatte Zverev vor rund 6.500 Zuschauern auf dem Center Court gegen Cerundolo zunächst alles im Griff. Mit kraftvollen und mutigen Schlägen begeisterte er das Publikum.

Dank einer 4:1-Führung und zwei Breaks war der Olympiasieger von 2021 bei eigenem Aufschlag dicht dran an der Vorentscheidung. Dann aber verlor er den Faden und gab den ersten Satz gegen die Nummer 19 der Tenniswelt noch ab. Öfter blickte der in München topgesetzte Zverev ratlos zu seiner Box, wo wie immer sein Vater und Coach Alexander senior sowie Bruder Mischa saßen.

Beeindruckendes Comeback in Durchgang zwei

Im Nachhinein gab sich der Weltranglistendritte aber gar nicht so unzufrieden mit jener Phase - Cerundolo sei einfach über sich hinausgewachsen. «Ich wusste, wenn ich mein Level beibehalte, meine Chancen etwas besser nutze, dann kann ich das Match schon noch umdrehen», schilderte Zverev.

Das gelang: Im zweiten Satz stürmte der Favoriten davon und holte er sich den Durchgang in 30 Minuten Spielzeit zu null. Diesen Schwung nahm Zverev in den dritten Satz mit und kämpfte sich dort dann zum Sieg.

Zverev spielt eine beachtliche erste Saisonphase und steht nach den Australian Open sowie den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo erneut in einem Halbfinale. Zudem beendete er gegen Cerundolo eine kleine Negativserie: Im vierten Duell der beiden auf Sand gelang dem gebürtigen Hamburger der erste Sieg.

Cobolli souverän weiter

Nun wartet Davis-Cup-Champion Cobolli. Bei dem mit 2,561 Millionen Euro dotierten Turnier hatte der Weltranglisten-16. und Hamburg-Sieger von 2025 sein Viertelfinale klar mit 6:3, 6:2 gegen Vit Kopriva aus Tschechien gewonnen.