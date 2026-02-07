Gelsenkirchen (dpa) – Die sportliche Krise beim Aufstiegsfavoriten FC Schalke 04 hält an. Der Revierclub kam in der 2. Liga gegen den Abstiegskandidaten Dynamo Dresden trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Es war das fünfte sieglose Spiel für die Schalker, die vorerst noch Tabellenführer bleiben. Am Abend hatte Darmstadt 98 die Chance, mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern vorbeizuziehen. Dresden belegt trotz des Punktgewinns als 17. einen Abstiegsplatz.

Dabei lagen die Schalker nach dem Doppelpack von Stürmerstar Edin Dzeko (52. und 70. Minute) bei seinem Startelf-Debüt schon 2:0 in Führung. Doch ein Eigentor von Hasan Kurucay (78.) und der späte Ausgleichstreffer von Dynamo-Innenverteidiger Thomas Keller (87.) bescherten den Sachsen im Abstiegskampf noch einen Punkt.

Verhaltener Beginn, Tempo nach der Pause

Dabei begann die Partie sehr verhalten, beide Mannschaften scheuten das Risiko. Dzeko vergab die einzige Chance der ersten Hälfte, als er nach einem Fehlpass von Jonas Sterner den Ball statt ins leere Tor aus spitzem Winkel ans Außennetz schoss.

Doch nach dem Seitenwechsel gab es ein ganz anderes Bild. Zunächst machte Schalke Druck und durfte jubeln: Nach Vorlage des erst am Montag verpflichteten Adil Aouchiche traf Dzeko per Volleyschuss und wenig später noch zum zwischenzeitlichen 2:0. Während Schalke danach den Vorsprung verwalten wollte, drückten die Gäste in einer spannenden Schlussphase auf den Ausgleich – und wurden belohnt.