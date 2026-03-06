Silas hatte in Stuttgart keine Perspektive mehr. In der Winterpause wechselte er nach Mainz. Nun kommt es zum Wiedersehen. Kann der Stürmer überzeugen? Er hat den Schwaben schon einmal wehgetan.

Stuttgart (dpa/lsw) – Auf ein solches Wiedersehen mit Silas Katompa Mvumpa wie in der Champions League wird der VfB Stuttgart verzichten wollen. In der Saison 2024/25 war der Stürmer an Roter Stern Belgrad verliehen, traf mit den Serben Team auf den VfB – und die Schwaben erlebten eine Demütigung. Mit dem Tor zum 1:1 leitete der Stürmer damals die Wende zum 5:1 für Belgrad ein.

Nun wechselte Silas in der Winterpause zum FSV Mainz 05 und am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es zum Duell seines alten mit seinem neuen Club in der Fußball-Bundesliga. Wie wird sich der Offensivmann diesmal präsentieren? «Silas ist sicher einer der Spieler, die richtig gefährlich werden können», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

Vom Publikumsliebling zum Dauerreservisten

Wertschätzung für die Qualitäten des schnellen Angreifers habe er. Eine Rolle spielte der kongolesische Nationalspieler aber bei ihm in der ersten Saisonhälfte überhaupt nicht. Kein Einsatz steht für Silas zu Buche. Hoeneß begründete dies mit der enormen Konkurrenzsituation in der Offensive. Der 27-Jährige habe sich aber trotz seiner Reservistenrolle «gut verhalten».

Silas knüpft in Mainz an bessere Zeiten an

Nach seiner furiosen Anfangszeit in Stuttgart mit dem Aufstieg 2020 hatte sich Silas einen Kreuzbandriss zugezogen. In der Spielzeit darauf kämpfte der Ex-Pariser mit einer schweren Schulteroperation, konnte aber nicht mehr an seine Bestform anknüpfen.

In Mainz unter Trainer Urs Fischer spielt er nun wieder regelmäßig – mal von Beginn an, mal als Joker. Beim überraschenden 2:1 in Leipzig erzielte er Ende Januar mit einem Sololauf den Siegtreffer. Er sei «gefühlt durch drei, vier Spieler durchgegangen», so Hoeneß. Das wollen die Stuttgarter verhindern.