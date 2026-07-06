Die Bamberg Baskets haben ihre starke Saison auch Austin Crowley zu verdanken. Warum die Franken nicht mehr auf den Flügelspieler bauen können.

Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier hat Austin Crowley als Nachfolger für Nolan Adekunle verpflichtet. Der 1,96 Meter große US-Amerikaner kommt vom Pokalsieger Bamberg Baskets, der einen weiteren Abgang hinnehmen muss, und erhält einen Einjahresvertrag.

«Er hat riesiges Potenzial»

Adekunle war zur University of Virginia in die amerikanische College-Liga gewechselt. Der 25 Jahre alte Flügelspieler Crowley gehörte in Bamberg zu den Leistungsträgern und absolvierte alle 42 Liga-Spiele in der abgelaufenen Runde. Dabei gelang ihm im Schnitt 10,2 Punkte.

«Man hat gesehen, wie er sich über den Verlauf der Saison immer weiter gesteigert hat. Er hat riesiges Potenzial und ist ein vielseitiger Spieler, der sehr athletisch ist (...)», sagte Triers Chefcoach Jacques Schneider in einer Clubmitteilung.