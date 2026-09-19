Peter Hermann war Co-Trainer unter anderem bei den Bayern, beim FC Schalke und HSV sowie bei deutschen Junioren-Teams. Er wirkte vor allem aber bei Bayer Leverkusen. Nun ist er gestorben.

Berlin (dpa) - Der langjährige Co-Trainer Peter Hermann ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 74 Jahren, wie Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen mit Verweis auf die Familie mitteilte. «Er war der Co-Trainer schlechthin in Deutschland. Renommierter und geschätzter in der Branche als manch ein Chefcoach», schrieb Bayer Leverkusen.

Für den Werksclub hatte er als Interimscoach und Co-Trainer des Profiteams gearbeitet, aber auch die zweite Bayer-Mannschaft trainiert und als Scout gearbeitet. Zu den Stationen Hermanns zählte aber auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern.

Rechte Hand von Heynckes

«Der FC Bayern trauert um Peter Hermann, der im Alter von 74 Jahren den langen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren hat», schrieben die Münchner bei X und erinnerten an den großen Triumph vor gut 13 Jahren: «Hermann war beim historischen ersten Triple-Sieg der Vereinsgeschichte 2013 als rechte Hand von Chefcoach Jupp Heynckes ein unverzichtbarer Teil im Trainerteam...».

Dortmunds Trainer Niko Kovac reagierte auf die Nachricht «tief traurig. Er war ein toller Mensch, er hat uns verlassen und Gott sei ihm seiner Seele gnädig», sagte Kovac bei Sky. Zu seiner Zeit als Bayern-Coach war Hermann dort auch sein Assistent.

Viele Stationen, aber einen Club prägte Hermann besonders

Hermann arbeitete als Co-Trainer aber unter anderem auch beim FC Schalke 04, dem Hamburger SV, zuletzt bei Borussia Dortmund oder auch Junioren-Teams des Deutschen Fußball-Bundes.

Fast drei Jahrzehnte aber gestaltete Hermann den Fußball in Leverkusen mit. «Die gesamte Bayer 04-Familie ist tieftraurig über den Verlust eines hochgeschätzten Menschen, der den Fußball in Leverkusen über viele Jahrzehnte mitgeprägt hat», schrieb der Werksclub: «Peter bleibt unvergessen.»