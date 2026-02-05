Nach zwei Siegen gegen Bayern und St. Pauli reist der FC Augsburg guten Mutes zu einem Konkurrenten im Abstiegskampf. Coach Baum ist erleichtert, dass sein Kader steht und der Fokus dem Sport gilt.

Augsburg (dpa) – Augsburgs Trainer Manuel Baum ist erleichtert, dass die Winter-Transferperiode in der Fußball-Bundesliga vorbei ist und der volle Fokus jetzt wieder auf das Saisonziel Klassenerhalt gerichtet werden kann. «Ich war persönlich froh, als ich der Mannschaft sagen konnte, dass das Transferfenster endlich zu ist», sagte Baum vor dem wichtigen Auswärtsspiel des FCA an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05.

Die Ungewissheit um Zu- und Abgänge tangierte in den vergangenen Wochen schon die Arbeit, «weil mittlerweile passiert da ganz viel drumherum. Und manche Spieler haben vielleicht das eine oder andere im Kopf». Beim Tabellenelften hatte sich mit jeweils fünf Zu- und Abgängen sehr viel getan.

FCA und Mainz im Aufwärtstrend

«Ich habe der Mannschaft gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt in der Gruppe erfolgreich zusammenarbeiten können bis zum Ende der Saison», berichtete Baum. Es gebe zwar noch weiterhin «offene Märkte, aber für mich ist das Transferfenster gedanklich zu», ergänzte der 46-Jährige.

Nach zwei 2:1-Siegen nacheinander beim FC Bayern München und daheim gegen den FC St. Pauli reist Baum mit seiner Mannschaft mit einigem Selbstbewusstsein nach Mainz, das sich mit dem ebenfalls neuen Trainer Urs Fischer auf Platz 16 vorgekämpft hat. Beide Teams befinden sich im neuen Jahr klar im Aufwärtstrend.

Baum freut sich darum sehr auf das Spiel, «weil zwei formstarke Mannschaft aufeinandertreffen. Das wird wirklich eine Schlacht werden dort, ganz viele Zweikämpfe, ganz viel Wille. Der Charakter des Spiels wird eher in die Richtung gehen, dass es ein zweikampfstarkes Spiel wird.»