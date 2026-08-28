RB Leipzig will seinen Angriff noch einmal verstärken. Angeblich sind an einen Spieler vom FC Chelsea interessiert. Der Wechsel steht kurz bevor.

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano vor der Verpflichtung des spanischen Mittelstürmers Marc Guiu. Demnach seien sich die Leipziger mit dem 20-Jährigen und seinem bisherigen Verein FC Chelsea einig.

Guiu soll fest zu den Sachsen wechseln. Der Premier-League-Club aus London wird angeblich an einem Weiterverkauf beteiligt. Zuletzt war auch der SSC Neapel nach Medieninformationen an Guiu interessiert gewesen.