Fußball-Bundesliga
Transferexperte: RB Leipzig holt Chelsea-Stürmer
Marc Guiu
Soll vor einem Wechsel zu RB Leipzig stehen: der Spanier Marc Guiu. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

RB Leipzig will seinen Angriff noch einmal verstärken. Angeblich sind an einen Spieler vom FC Chelsea interessiert. Der Wechsel steht kurz bevor.

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano vor der Verpflichtung des spanischen Mittelstürmers Marc Guiu. Demnach seien sich die Leipziger mit dem 20-Jährigen und seinem bisherigen Verein FC Chelsea einig.

Guiu soll fest zu den Sachsen wechseln. Der Premier-League-Club aus London wird angeblich an einem Weiterverkauf beteiligt. Zuletzt war auch der SSC Neapel nach Medieninformationen an Guiu interessiert gewesen.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-599129/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren