Nach dem Abgang von Meistergarant Serge Aubin hat nur noch ein DEL-Coach den Titelverteidiger aus Berlin als alleinigen Meisterfavoriten auf dem Zettel. Die meisten setzen nun auf einen Alt-Meister.

Neuss (dpa) – Nach fünf Meisterschaften binnen sechs Jahren für die Eisbären Berlin gibt es in der am Donnerstag beginnenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Trainer einen neuen Topfavoriten. Die Mehrheit der Coaches sehen in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur diesmal Vizemeister Adler Mannheim vorn. Nur zwei der Trainer der 14 DEL-Clubs, die einen Tipp abgaben, nannten in ihren Antworten nicht den achtmaligen deutschen Meister, der zuletzt 2019 triumphiert hatte.

«Ich denke, Mannheim hat in den letzten Jahren einen sehr tief besetzten Kader mit viel Konkurrenz zusammengestellt. Sie waren in den letzten Jahren nah dran», sagte etwa Nürnbergs Mitch O'Keefe. An der Trainerumfrage beteiligte sich bei den Augsburger Panthern Sportdirektor Larry Mitchell und meinte: «Mannheim ist mein Tipp, sie verfügen über die größte Tiefe im Kader, sind wirklich stark aufgestellt.»

Nur ein Coach setzt noch alleine auf die Eisbären

Nachdem Meistergarant Serge Aubin die Eisbären als Trainer nach dem Titel in diesem Jahr in Richtung SC Bern verlassen hatte, setzt nur noch Straubings Craig Woodcroft alleine auf den zwölfmaligen Meister Eisbären: «Berlin ist für mich weiterhin der Favorit.»

Der neue Coach der Kölner Haie, Thomas Berglund, nannte Titelverteidiger Berlin, den EHC Red Bull München und als Einziger auch den ERC Ingolstadt zusammen mit Mannheim. Auch Schwenningens Steve Walker (Köln und Mannheim) und Frankfurts Tom Pokel (Berlin, Köln, Mannheim) nannten mehr als einen Favoriten.

Mannheims Coach Dallas Eakins selbst wollte wie auch Eisbären-Neucoach Eric Dubois, Ingolstadts Mark French, Wolfsburgs Tyler Haskins, Bremerhavens Alexander Sulzer und Iserlohns Stefan Nyman keinen genauen Favoriten nennen.

Die DEL-Saison beginnt am Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem bei MagentaSport frei empfangbaren Spiel der Eisbären gegen die Straubing Tigers. Für Mannheim geht es am Freitag mit dem Prestigeduell bei Red Bull München los.