Inmitten seines Urlaubs wird über die Ablösung von Leipzigs erfolgreichem Trainer Ole Werner diskutiert. Sein Abschied ist vorprogrammiert. Es gibt nur Verlierer.

Leipzig (dpa) – Die bevorstehende Rückkehr aus dem Malaysia-Urlaub dürfte sich Ole Werner sicher ganz anders vorgestellt haben. Statt mit Vorfreude auf die Champions League in sein zweites Jahr zu starten, steht der von Jürgen Klopp vor einem Jahr noch als «absoluter Überperformer» bezeichnete Coach bei RB Leipzig trotz des Erreichens aller Club-Ziele vor dem Aus.

In Leipzig kündigt sich ein Trainer-Beben an. Laut spanischen Medien und Transfer-Experte Fabrizio Romano soll Ex-Bayern-Profi Martín Demichelis den Trainer-Job übernehmen. Dass alle Verantwortlichen – regional wie weltweit – schweigen, befeuert nur die Eigendynamik des Themas und hinterlässt viele Verlierer.

Es sind kuriose Vorgänge im RB-Kosmos. Werner, mit Vertrag bis 2027 ausgestattet, führte den Club zurück in die Champions League und soll durch einen Coach ersetzt werden, der gerade mit RCD Mallorca aus LaLiga in Spanien abgestiegen ist. Eine entscheidende Rolle bei den ganzen Vorgängen spielt offenbar der globale Fußball-Chef Jürgen Klopp, der gerade bei der Fußball-WM mit launigen Kommentaren zur Nationalmannschaft als Experte von MagentaTV für Wirbel sorgt.

Werner nach Punkten besser als Rangnick und Nagelsmann

Nimmt man den überragenden Punkteschnitt von 1,95 Zählern, gehört Werner zu den erfolgreichsten Trainern der RB-Bundesliga-Historie. Selbst Ralf Rangnick (1,94/zweite Amtszeit) und Julian Nagelsmann (1,94) schafften nicht mehr. Nach dem XXL-Umbruch und den Abgängen von Xavi Simons, Loïs Openda und Benjamin Sesko kam Werner auf 65 Punkte, verpasste den Clubrekord aus der ersten Bundesliga-Saison mit Ralph Hasenhüttl nur um zwei Zähler. Die Königsklassen-Qualifikation wurde mit Platz drei geschafft – alle Vereinsziele erfüllt.

Zudem formte er dank Neu-Kapitän David Raum wieder ein homogenes Team. Noch vor zwei Monaten nach dem 3:1-Sieg gegen Union Berlin lobte RB-Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff: «Wenn wir die Stabilität bis zum Ende halten, dann haben alle hier einen überragenden Job gemacht, dazu gehört der Cheftrainer, dazu gehört Marcel Schäfer und das gesamte Trainerteam und alle Spieler auf dem Platz.»

Zum Saisonausklang gab es mit dem 1:4 in Leverkusen und dem 1:4 in Freiburg Rückschläge, die nicht ins Bild der Ansprüche passten. Das stieß bitter auf und verzerrte das gute Saisonbild in der Führungsetage. Wieder gab es Diskussionen um Werner.

Wer entscheidet beim Red Bull-Vorzeigeclub?

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat offiziell das Sagen und die Unterschriften-Vollmacht am Leipziger Cottaweg. Das globale Soccer-Team um Klopp und seine Experten Mario Gomez, Jürgen Kramny, Peter Krawietz und Zsolt Löw ist nur beratend tätig. Aufgrund der eher sporadischen Anwesenheit in Leipzig ist da Ärger vorprogrammiert.

Der Impuls für einen bereits im Frühjahr angestrebten Trainerwechsel kam nach dpa-Informationen von diesem Team. Auch Mintzlaff, der bisweilen das Geflüster der Experten auf der VIP-Tribüne vernimmt, gehört zu den Antreibern, die Veränderungen wollen. Zweimal konnte Schäfer, der vor Ort die Kaderplanung vorantreibt, Werner vor dem Rauswurf retten.

Die Chefs im RB-Konzern wollen mit dem Erreichen der Champions League aber offenbar wieder groß denken – koste es, was es wolle. Die Dreifach-Belastung trauen die übergeordneten Red-Bull-Experten dem nie als Lautsprecher auftretenden Werner wohl nicht zu. Dafür gab es bei den vielen Trainingseinheiten ohne Europacup-Reisen nach ihrer Ansicht zu wenig Entwicklung.

Zukunftslösung Röhl?

Nun also Demichelis? Der 45-Jährige gewann 2023 mit River Plate zwar den Titel. Sein Mallorca-Engagement war aber nicht von Erfolg gekrönt, daran änderte auch ein 2:1 gegen Real Madrid nichts. Klopp soll dennoch ein Befürworter sein. Laut «Bild» sollen sich die beiden unter anderem von Treffen im Mallorca Country Club auf der Urlaubsinsel kennen. So soll sich Klopps Sohn schon vor ein paar Wochen nach Demichelis’ Zukunftsplänen erkundigt haben.

Für Klopp ist die angedachte Verpflichtung von Demichelis in Leipzig mit einem gewissen Risiko verbunden. Floppt die Personalie, ist auch der globale Fußballchef beschädigt. Doch das Soccer-Team von Red Bull hat schon vorgesorgt. Der gebürtige Zwickauer Danny Röhl wurde von den Glasgow Rangers zurück in den RB-Kosmos nach Salzburg geholt.

Der ehemalige Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern und der DFB-Elf hatte schon von 2011 bis 2018 in Leipzig gearbeitet und galt auch im vergangenen Sommer als ein möglicher Kandidat.