Er gewann mit Nationalteams und Vereinen zahlreiche Titel. Zuletzt kehrte Basketball-Trainer Svetislav Pesic zu den Bayern zurück. In einem Hotelbett fasste er nun einen Entschluss über seine Zukunft.

München (dpa) – Basketball-Trainerlegende Svetislav Pesic will nach der Spielzeit endgültig in den Ruhestand gehen. «Ich weiß schon, man glaubt mir nicht, wenn ich sage, dass ich aufhöre. Aber nach dieser Saison reicht es nun wirklich», sagte der 76-Jährige in einem Interview der «Zeit». Der Serbe betreut aktuell den FC Bayern und will mit den Münchnern noch einmal deutscher Meister werden. In der Euroleague verpassten die Bayern die Playoffs.

Pesic ist einer der erfolgreichsten und profiliertesten Coaches der Basketball-Historie. Er gewann unter anderem als Bundestrainer mit der deutschen Nationalmannschaft 1993 den EM-Titel. 2001 und 2002 holte er mit Jugoslawien Gold bei der Europa- und der Weltmeisterschaft. 2024 gewann er mit dem serbischen Team bei Olympia gegen Deutschland die Bronzemedaille – im Jahr davor hatte er gegen die deutsche Auswahl noch das WM-Finale verloren. Als Vereinstrainer triumphierte er unter anderem 1995 mit Alba Berlin im Korac-Cup und 2003 mit dem FC Barcelona in der Euroleague.

Karriere-Zugabe nur für den FC Bayern

Eigentlich wollte er nach seinem Weggang vom serbischen Team in 2025 eine Saison lang nicht mehr trainieren. Dann aber trennten sich die Bayern von Gordon Herbert und Pesic kehrte auf Bitte von Vereinspräsident Herbert Hainer zu den Münchnern zurück. Mit Bayern war er schon 2014 Meister geworden.

«Ich hätte bei keinem anderen Verein zugesagt», stellte er klar, «aber mit dem FC Bayern identifiziere ich mich zu 100 Prozent. Das ist mein Herzensverein.» Bis vor wenigen Monaten hatte sein Sohn Marko Pesic bei den Bayern als Geschäftsführer die Geschicke gelenkt.

Erkenntnis im Hotelbett: «Hör endlich auf!»

Der Entschluss von Pesic senior zum Karriereende fiel dann vor einigen Wochen, wie er der «Zeit» erzählte: «Vor einem Euroleaguespiel Anfang Januar lag ich im Hotelbett, und plötzlich habe ich mich gefragt: Was machst du eigentlich hier, bist du verrückt? Du bist bald 77 Jahre alt und immer noch Trainer. Die 90 schaffst du noch, das sind noch 13 Jahre. Da sagte ich mir: Schluss mit Basketball, hör endlich auf!»

Pesic kündigte an, dass er dem Sport weiter verbunden bleiben wird und beispielsweise Kurse geben werde. «Aber zum Ende meines Lebens kann ich nicht mehr länger Cheftrainer sein.» An diesem Mittwoch kommt von dem Altmeister eine Autobiografie («Immer weiter») in die Buchläden.