Es geht rasant zur Sache in Nürnberg. Das Team von Miroslav Klose erzwingt nach der Pause das 2:1. Ein Torjubel wird zum Rätsel. Und Hannovers Trainer gerät massiv unter Druck.

Nürnberg (dpa) – Topstürmer Mohamed Ali Zoma hat den 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 zu einem verdienten Heimsieg und an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Beim 2:1 (1:1) zum Auftakt des fünften Spieltags erzielte der 22 Jahre alte Angreifer in der 65. Minute den umjubelten Siegtreffer für das in der zweiten Hälfte energisch angreifende Team von Trainer Miroslav Klose.

Bei Hannover nimmt dagegen der Druck auf Trainer Christian Titz nach nur vier Punkten aus fünf Spielen massiv zu. Der «Club» war griffiger und energischer. Das fünfte Saisontor von Zoma, das der Turbo-Stürmer im Fallen erzielte, war der beste Beweis vor 41.202 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion.

Das Spiel ging rasant los. Hannover patzte zweimal im Aufbau – und Julian Justvan nutzte seine zweite Chance, nachdem er beim ersten Abschluss an Torwart Leo Weinkauf gescheitert war. Die Nürnberger Profis hielten beim Jubel das Trikot ihres Kollegen Ioannis Masouras in die Höhe. Nach Vereinsangaben fehlte dieser wegen eines «Unwohlseins» in der Nacht vor dem Spiel.

Justvans 1:0 kontert Gindorf vom Punkt

Hannover schlug sofort zurück. Eine Flanke von Marcel Hartel bekam FCN-Profi Javier Fernández an den ausgestreckten Arm. Lars Gindorf traf vom Punkt. Nach dem turbulenten Beginn hatten beide Teams weiter gute Aktionen.

Mehr Abschlüsse verzeichnete der «Club» durch Stürmer Piet Scobel (15./36.) und Justvan (35.). Auf der Gegenseite touchierte Hartels Schuss die Latte (20.). Nach der Pause erhöhten die Gastgeber Tempo und Entschlossenheit. Es gab eine Vielzahl an gefährlichen Abschlüssen – und die Belohnung durch Zoma.